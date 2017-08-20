IS在伊拉克窮途末路 伊總理嗆聲：不投降就得死

伊拉克政府軍20日對遭伊斯蘭國(IS)控制的最後一座大城塔拉法發動猛烈攻擊，預估幾天內可收復該市。圖為2016年11月，政府軍機動部隊出發前往塔拉法機場，與IS聖戰士作戰。(美聯社)

伊拉克政府軍7月攻陷伊斯蘭國（IS）掌控的重鎮摩蘇爾後，周日凌晨起積極鎖定IS在該國掌控的最後一個大城、居民主要為庫德族的西北部城市塔拉法（Tal Afar）發動猛烈地面攻勢。伊軍安全部隊揚言，可望在這幾天就光復這座2014年遭IS占領，隸屬什葉派穆斯林的城市。總理阿巴迪在全國電視演說中向IS嗆聲，說聖戰士可以自己選擇，「是要投降還是就死。」

塔拉法位於摩蘇爾與敘利亞邊界之間，堪稱IS運輸補給的重要管道。伊國政府軍空中部隊先前已對當地連續轟炸數日，為周末夜派遣地面部隊進入作準備。

但另一方面，成千上萬難民為躲避可能的血腥戰鬥，紛紛逃竄進入庫德族區域，在高溫攝氏45到50度的惡劣天候，以及政府軍阻撓出城通道下，人權團體憂心，恐爆發另一波人道危機。半島電視台記者估計，至少會有5萬人在這兩天逃離。

(中時)