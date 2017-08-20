八仙洞最後1個洞廟 將於9月強制拆除

潮音洞將於9月中旬強制拆除。（莊哲權攝）

台東縣長濱鄉八仙洞為3萬年前舊石器代遺址，長年以來遭修道人士占用甚或淪為納骨塔，惟目前僅剩潮音洞尚未搬遷，台東縣政府將於9月中旬強制拆除；而90多歲賴姓洞主無奈表示願意配合，周邊商家則擔心生意受影響，希望拆遷後，政府有配套措施。

3萬年前台灣舊時石器人類居住的長濱鄉八仙洞， 1988年由內政部指定為一級古蹟，2006年5月更由行政院文化建設委員會指定為國定遺址，台東縣政府則定位為「國際遺址」。

然而數10年來，許多洞穴如潮音洞、海雷洞、乾元洞、崑崙洞，均遭修行者占用為道場，其中，最大的靈岩洞還變成寺廟，另有部分無名洞淪為納骨塔。

多年來，台東縣政府陸續透過官司積極討回遭占用洞穴，目前除第6洞乾元洞的「洞外土地」產權屬私人以外，剩下最後1個潮音洞，已於今年6月由台東地方法院判決歸還。

台東縣政府文化處文化資產課人員和台東地方法院本月15日前往潮音洞會勘，並選擇9月11、12、14日為強制拆除的日期，確切日期將交由台東地發法院和洞主協調。

住在潮音洞已超過50年的90多歲洞主賴先德無奈地說，他年事已高，也只能配合縣政府，但仍希望保留洞內3尊神像，而他念茲在茲的是，搬遷後無人管理，環境會變得很髒亂，可能就沒有遊客會來。

而在八仙洞周邊的商店，則擔心洞廟和道場拆掉後，只剩下冰冷的洞，生意恐怕一落千丈，希望政府做好配套措施。

文化處人員說，縣政府只是代管單位，未來八仙洞如何規畫，仍須與中央討論。

(中時)