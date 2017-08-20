八仙洞最後1個洞廟 將於9月強制拆除
台東縣長濱鄉八仙洞為3萬年前舊石器代遺址，長年以來遭修道人士占用甚或淪為納骨塔，惟目前僅剩潮音洞尚未搬遷，台東縣政府將於9月中旬強制拆除；而90多歲賴姓洞主無奈表示願意配合，周邊商家則擔心生意受影響，希望拆遷後，政府有配套措施。
3萬年前台灣舊時石器人類居住的長濱鄉八仙洞， 1988年由內政部指定為一級古蹟，2006年5月更由行政院文化建設委員會指定為國定遺址，台東縣政府則定位為「國際遺址」。
然而數10年來，許多洞穴如潮音洞、海雷洞、乾元洞、崑崙洞，均遭修行者占用為道場，其中，最大的靈岩洞還變成寺廟，另有部分無名洞淪為納骨塔。
多年來，台東縣政府陸續透過官司積極討回遭占用洞穴，目前除第6洞乾元洞的「洞外土地」產權屬私人以外，剩下最後1個潮音洞，已於今年6月由台東地方法院判決歸還。
台東縣政府文化處文化資產課人員和台東地方法院本月15日前往潮音洞會勘，並選擇9月11、12、14日為強制拆除的日期，確切日期將交由台東地發法院和洞主協調。
住在潮音洞已超過50年的90多歲洞主賴先德無奈地說，他年事已高，也只能配合縣政府，但仍希望保留洞內3尊神像，而他念茲在茲的是，搬遷後無人管理，環境會變得很髒亂，可能就沒有遊客會來。
而在八仙洞周邊的商店，則擔心洞廟和道場拆掉後，只剩下冰冷的洞，生意恐怕一落千丈，希望政府做好配套措施。
文化處人員說，縣政府只是代管單位，未來八仙洞如何規畫，仍須與中央討論。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。