開放水域救生員檢定 台東增添生力軍
台東縣地形狹長、且多溪流，救生員卻嚴重不足，今天在活水湖有1場開放水域救生員檢定考試，45位報考者依序進行游泳、拖帶溺者、 救生板救援等大考驗，結果有40人取得救生員證照，為台東的救生員再添生力軍。
台東縣水中運動訓練協會今天在活水湖辦理開放水域救生員檢定考試，由教育部體育署派員甄審，45名考生中有28人是東部海岸巡防局官兵，希望能加強第1線岸巡官兵拯溺、救溺的能力，以確保民眾生命安全。
學員們首先要在8分半鐘內游完來回300公尺，接著還要進行拖帶溺者、救生板救援、水中頸脊椎固定、CPR等關卡，才能順利取得證照，結果有40人順利通過考驗。
台東縣水中運動訓練協會理事長陳志峰及台東市長張國洲均到場關心，陳志峰說，台東海域及溪流開放水域非常遼闊 ，救生員人力嚴重不足，萬一碰到天災，更需要取得證照的救生員幫忙，該協會去年迄今，已辦過兩次救生員考照，希望為台東的水上救生增添生力軍，也呼籲有興趣的社會大眾加入，自救救人。
(中時)
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