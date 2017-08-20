來北門雙春看阿部寬 原來是蛙王蔡心嚴
北門雙春濱海遊憩區最近來了個救生員，雖然已經是大叔年紀，但長得頗有型，有遊客覺得外型神似日本明星阿部寬，其實他是前游泳選手「蛙王」蔡心嚴，褪下國手光環的他，前後曾經換過不少工作，也送過瓦斯、當過臨時工，現在的他很滿意目前的工作，閒暇時還會參加防溺宣導活動。
昔日叱吒泳壇的蔡心嚴，曾是100公尺、200公尺蛙式的全國記錄保持人，也曾代表台灣參加奧運、亞運，有「蛙王」稱號，憶起往事，現年46歲的蔡心嚴笑說，其實他在國小時根本不會游泳，甚至怕水怕得半死。
蔡心嚴說，小時候跟著家人到高雄西子灣玩水，曾被海水嗆到，爸爸還笑他比不上當時已經是游泳隊長的哥哥，他才立志學游泳，但當初參加國小游泳隊評選時，甚至連25公尺都游不完，靠著哥哥關係才留在隊中，沒想勤練半年後，有天分的他反而成為隊長，也開啟國手之路。
因為年少得志，蔡心嚴坦承自己有點「衝」，從選手退下來後，人生道路不算順遂，因只有體專學歷，無法擔任學校教練，工作也換過不少，也做過臨時工，後來才繼續進修，在真理大學拿到運動休閒管理碩士學位，並在社團擔任游泳教練，但學校少子化招不到學生，他領了半年失業補助，最近才在雙春濱海遊憩區找到救生員工作。
遊憩區總經理黃冠力說，當初只覺得蔡心嚴看來一表人才，沒想到之前在體育場上有顯赫經歷，感覺他個性隨和，跟同事相處融洽，還在沙灘上用漂流木搭建涼亭，相當有才，請到「蛙王」坐鎮有價值，黃冠力笑說，應該加薪。
(中時)
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