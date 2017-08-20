罹癌父手縫10套西裝藏愛 林佳龍憶父心酸甜
台中市長林佳龍今天（20日）與400名模範父親合照時，分享令人感動的父子情，他說，父親是做西裝的，有天說要做10套西裝給他，他納悶為什麼一次要做這麼多套？原來ㄏ親罹癌自覺來日無多，無法參與兒子人生重要階段，西裝縫進父親含蓄的愛，讓他每次穿父親做的西裝，心裡都是酸酸甜甜的。
今年父親節前夕市府舉辦的「市長有約」合照活動，因颱風來襲延期，社會局今天邀請400名模範父親與林佳龍合影留念，這場馬拉松式的合照，林佳龍發揮「照」得住活力，連拍400張合照，保持笑容滿分。
林佳龍看到很多模範全家一起來，讓他有感而發的說，許多父親對愛的表達比較含蓄，希望大家把握當下抱抱自己的父親，將自己的愛表達出來，感謝父親對家庭的付出。
自詡「裁縫師之子」林佳龍也透露他與父親愛的故事，他說自己的父親是個裁縫師，也是傳統的父親，對子女的愛不會說出口，有一天父親表示，要為他親手縫製10套西裝，他覺得奇怪，「為何一次要做這麼多套？」
後來才發現父親已罹患癌症，可能意識自己活不了多久，心繫未來不能參與孩子以後的人生，所以在生命最後，仍然用盡心力，一針一線幫兒子做出10套西裝。
父親的愛沒有說出口，卻永遠穿在他的身上！林佳龍分享父親「10套西裝」的故事，感動全場與會者，有人還忍不住紅了眼眶，林佳龍說，父親的愛伴隨他人生各種挑戰和榮耀時刻，所以自己也傳承父親裁縫師精神，當台中的「城市裁縫師」。
受表揚的模範父親中，住在東區振興里的模範父親林深山，今年80歲，白手起家在台中路上開設洗衣店，撫養無血緣關係的繼子女，視如己出，給予最佳的家庭教育，子女們都侍親至孝，林佳龍感動林深山大愛無私的付出，這就是家人之間的愛。
林佳龍說，每個模範父親背後都有感人故事，有些父親無怨無悔的照顧自己身心障礙的孩子，有些父親退休了，不求回報的把自己的父愛分享給更多人，例如到食物銀行、長青學苑當志工、協助做環保回收等，鼓勵大家都能即時表達對爸爸的愛。
(中時)
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