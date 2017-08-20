世大運陳抗 李來希：哪個國家會認為陳抗丟臉

台北世大運開幕式19日晚間將登場，反年改團體日前表示將到場表達訴求，全國公務人員協會理事長李來希（左2）、監督年金改革行動聯盟理事長黃耀南（左）等人19日下午現身開幕式場地外圍，高喊口號為中華隊加油，同時也表達立場訴求。（中央社）

對於世大運遭鬧場，公務人員協會理事長李來希今天表示，為引起關注，國際運動會賽事出現陳情抗議是常事，也從未見過哪個國家政府會認為「這是丟國家的臉」，昨天的陳抗他並非主辦，但他支持這個合法申請的活動，退休軍公教對政府不當年改怨恨很深，可預見明年7月真的砍下去才真是「沒完沒了」。

反年改團體昨天赴世大運陳抗，李來希表示，這項活動從一開始他就說不是他發起的，但他支持所有權益受侵害的人走向街頭表達訴求，「這是我一貫的主張」，也願意幫忙宣導。

他說，蔡政府這一年多來不願意與退休軍公教溝通，「我們文的武的都來了，但她是視而不見，聽而不聞，我們只好進行國際訴求」。

李來希強調，在國際比賽陳情抗議不是台灣才發生的事，全世界各國凡是有國際賽事和重大會議，都會有陳情抗議的示威活動，只要是民主自由法治的國家都會有，「除非像中國大陸、非洲肯亞才不會有人去抗議」。

巴西奧運是幾萬人上街頭，西雅圖WHO會議最後鬧到流會，香港WTO會議也是一樣，都是幾千人上萬人去抗議，李來希強調，這些陳抗不會有人認為「這是在丟人」。

無論美國、巴西、香港政府都不認為是丟臉，「從來沒有一個政府或民眾會因為抗議活動而覺得國家丟臉」，反而應該說，台灣是個民主法治的社會，所以容許不同意見的人走上街頭，進行國際訴求，「這怎麼會是丟臉？應該是驕傲的事，今天如果是在中國大陸就不可能有這種事出來，這個觀念要被導正。」

他說，今天民進黨主政就說軍公教抗爭是丟國家的臉，但2009年聽障奧運時，台獨份子去鬧場，為何沒有綠營的人罵他們是「丟台灣人的臉，這種雙重標準真是很奇怪」。

李來希強調，陳抗與丟人無關，重點應該是看抗議時的手段是否符合比例原則？昨天的世大運開幕兩萬名觀眾哪一個人不能進場？從總統到各政黨領袖哪個高官進不了場？7千多名選手有哪個人最後沒進場？這麼大的場域，沒有任何一個人因為陳抗受到傷害，顯示這場抗爭符合比例原則。

而且現場也有台獨份子，「為何不罵他們，卻要罵軍公教人員？」他強調，軍公教要進行國際訴求這是不得已的事情，一個抗議團體對國際賽事進行抗爭，就是要讓他產生一定程度影響，但必須在符合比例原則情況下，引起國際社會的關注，「這場活動包括美國之音等外媒都有報導且報的非常平實」，顯然已達到一定的訴求。

他說，這是一場和平理性的抗爭，世大運開幕活動照常進行，只是延後運動員進場時間，並沒有影響到任何一個人的比賽權益，各國運動員也沒人不高興，他昨天以個人名義，規規矩矩的在已申請的公園演話，「這樣就可鋪天蓋地被說丟國家的臉？」

至於世大運閉幕式是否持續陳抗？李來希說，活動不是他主導的，所以他也不知道，但目前沒有接到訊息，不過軍公教對政府大砍年金的怨很深，可預見明年7月1日年金真的被砍下去，「那才真的是沒完沒了」。

(工商)