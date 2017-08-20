桃園地景藝術節 310台斤大南瓜獲第1名

觀音區廣福社區民眾陳榮富參加桃園市地景藝術節，以310台斤的南瓜獲得南瓜競大活動冠軍。（賴佑維攝）

桃園地景藝術節20日湧入大批遊客，其中觀音廣福主展區當地以瓜果聞名，舉辦「南瓜競大‧金瓜饗宴」活動，由民眾陳榮富以310台斤的南瓜獲得冠軍。他說，若不是遇到大雨，南瓜還會更大，希望明年挑戰5、600台斤的大南瓜。

主辦單位桃園市文化局表示，觀音廣福社區是傳統農村，以瓜果聞名，自2002年起該社區舉辦瓜果競賽活動，參賽農民的瓜果就越種越大顆。20日舉辦的比賽，南瓜競大比賽依序由陳榮富、鄒慶旺奪下第1、2名，冬瓜競大的前3名則是羅榮貴、袁阿進、黃金燕。

陳榮富表示，社區當年因為休耕，長輩們閒的發慌，眾人才會商議不如來比賽誰種的瓜果比較大，才會開始有競大的比賽傳統。他說，為了種出大顆的瓜果，甚至請來專家學者教導。

(中時)