鳳飛飛離世5年 大溪舉辦紀念音樂會

已故歌手鳳飛飛20日是冥誕，大溪歷史街坊再造協會舉辦紀念音樂會，其中鳳迷王昭源（左）捐出珍藏的黑膠唱片給鳳飛飛長兄林語農（右）。（大溪歷史街坊再造協會提供）

已故歌手鳳飛飛是大溪女兒，大溪歷史街坊再造協會在20日，也是鳳飛飛的冥誕，在大溪舉辦紀念音樂會，並邀請狂美交響管樂團演奏她膾炙人口的歌謠，此次更是和鳳飛飛的哥哥林語農籌畫。

大溪歷史街坊再造協會理事長李奕嵐表示，鳳飛飛逝世至今已經5年，今年在林語農與桃園市政府協助下，與狂美交響管樂團及鳳友會共同籌畫，希望在冥誕這天晚上舉辦紀念音樂會。

李奕嵐說，鳳飛飛本名林秋鸞，童年在大溪渡過，對大溪人而言，她永遠是大溪女兒。因此協會20日也在大溪老城區推出「故鄉尋蹤」，向遊客介紹鳳飛飛在大溪生活的足跡展出鳳飛飛故居中所有舞台秀服、黑膠唱片及獲獎獎盃。

(中時)