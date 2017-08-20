高市原民故事館促銷金煌芒果 760粒銷售一空
高市原住民故事館配合桃源、那瑪夏區金煌芒果產季，在周休假期舉辦展售活動，總共促銷760粒銷售一空，原民會表示，部落山區生產的金黃芒果較為脆甜，很受到平地朋友喜愛，成為當季暢銷的熱門水果。
平地芒果採收已尾聲，但高雄原鄉山區桃源、那瑪夏區晚熟的金煌芒果卻是產季，高市府原民員會為了推廣山區部落農特產品，於原住民故事館舉辦促銷活動，中海拔優質的金煌芒果推出後受到民眾搶購，決定未來將持續辦理原鄉當令農特產展售活動。
原民會表示，桃源、那瑪夏區的金煌芒果屬於高海拔種植，不僅外型質感佳，口感也更綿密香甜，尤其桃源區種植242公頃的金煌芒果，是當地重要經濟果樹之一，每年7、8月份為產季，風味佳，更是涼夏聖品。
此外，藝能舞蹈團也在故事館發表成果表演，當天更有遠道慕名前來的韓國濟州島43平和財團到訪，團員親身接觸體驗原民文化，在舞者帶領下，歡樂體驗原住民歌舞，對於舞團的天籟歌聲、優美舞蹈及館內的工藝品更是讚賞連連，對原民文化留下深刻印象。
(中時)
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