高雄》高醫大校友總會改選激烈 黃俊雄將參選
高雄醫學大學校友總會理事長陳建宏任期3年，即將於今年10月15日卸任，擁有海內外4萬多名校友的總會龍頭，今年改選備受矚目，競爭激烈；高醫大醫學系系友會今晚舉行造勢大會，正式推舉名譽教授黃俊雄為第4屆校友總會理事長參選人。
醫學系系友會理事長洪純隆和黃俊雄同是彰化鹿港人，又是同年出生，兩人從穿開檔褲就玩在一起，初中、高中到大學都同校，畢業後又成為同事，兩人相惺相惜逾60載；洪純隆今晚特地幫老同學總動員，300多名醫學系系友今晚在國賓大飯店召開同學會，為恩師抬轎造勢。
洪純隆與黃俊雄學術成就享譽醫界，學生開枝散葉，各自在醫界闖出一片天，洪純隆擅長神經外科，是南台灣開腦第一把交椅；黃俊雄專攻泌尿科，是高醫腎臟移植手術第1人。
黃俊雄育有3子，長子黃書彬也是高醫泌尿科教授、次子黃書健是台大小兒心臟外科醫師、3子黃書鴻是高醫整形外科醫師；他的胞弟黃俊農也是泌尿科醫師，一門三傑都在照顧病人的下半身，為醫界所津津樂道。
黃俊雄2014年榮退後，仍退而不休，除續任高醫泌尿部顧問醫師外，並自2012年起遠赴印尼、史瓦濟蘭、索羅門群島等國家偏鄉義診迄今，實踐醫者的濟世精神，今天特地遠從印尼趕回台灣參加造勢大會。
洪純隆對於這位老同學、老同事又是老同鄉，義無反顧為團結高醫、重振校譽而戰
，特號召醫學系老中青3代系友全力擁護，並邀請衛福部政務次長何啟功、國策顧問賴春生、莊維周、高市衛生局長黃志中及高雄醫學大學董事長陳建志等人到場祝福，呼籲高醫校友共同支持堅持理想、付出熱情的「黃教授」!
(中時)
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