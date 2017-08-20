世大運爭柔道銅牌！ 孫佩妤不敵法國女將

這記過肩摔將孫佩妤摔倒，輸掉銅牌。（徐養齡攝）

孫佩妤賽後表示自己動作被對手抓到。（徐養齡攝）

「素人國手」奪牌！中華隊女子柔道好手孫佩妤，20日在世大運一路過關斬，並靠著敗部復活2連勝挺進決賽，在銅牌戰遇上法國女將Fatoumata Anne Mbairo，不料比賽僅開始21秒就被對手以過肩摔取勝，無緣奪牌。

「細節被對方抓到了！」孫佩妤賽後表示，她原本計畫要與對方先保持一點距離，不料對方一開始就黏得很緊，自己的動作迅速被抓到。教練吳嘉倫則認為，佩妤已經盡力了，能在自己家裡（台灣）出賽，選手都很興奮，壓力不輕。

孫佩妤這次世大運代表中華隊參加女子柔道78公斤以上量級組，賽前曾透露世大運就是她國際賽的最終戰，絕對會盡力一搏，加上甫拿下全大運金牌，就被視為能為中華隊奪牌的大熱門。

(中時)