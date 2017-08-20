台中市觀旅局率業者 促銷花博旅遊行程

為拓展花博旅遊，台中市觀旅局長陳盛山與台中業者赴台北與高雄推介旅遊。（盧金足翻攝）

台中市明年將舉辦2018台中世界花卉博覽會，市府觀光旅遊局與全國旅行業品質保障協會合作，分別在台北及高雄舉辦國旅推介會，介紹中台灣旅遊產品，尋求合作機會。

觀旅局也預定年底前促成中台灣、南台灣觀光產業聯盟簽訂合作協議，推廣觀光客「南進中出、中進南出」旅遊模式。

觀光旅遊局與台中市近50家旅行相關業者，與北高100多家業者對接，介紹中台灣旅遊產品，整合包裝進行國內外行銷推廣；同時也擴大宣傳2018台中世界花博，吸引全台業者盡早規畫台中旅遊產品。

市府觀旅局長陳盛山表示，台中市7至10月有大甲溪在地食材小旅行、9至11月有台中好湯溫泉季、9至10月有台中午茶生活節、10月有台中自行車嘉年華、花都藝術節、11月台中國際踩舞祭、12月台中國際花毯節與跨年活動。

後續還有2018台中世界花博、2019東亞青年運動會、2020世界蘭花展等國際盛會，一連串的精彩活動，可望炒熱台中國旅市場。

行政院顧問、政觀推委員、南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男表示，台中選擇南台灣觀光產業聯盟為合作對象，組成大聯盟共同吸引觀光客，是明智的選擇，以較多航班的小港機場為主、台中機場為輔，採南進中出或中進南出模式吸引國際觀光客，獲業者肯定及認同。

(中時)