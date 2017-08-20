俄國準備在克里米亞安裝飛彈預警雷達

沃聶日飛彈預警雷達。(圖/俄國軍事網eng.mil.ru)

俄羅斯衛星網報導，俄國軍方計劃在克里米亞設立最先進的飛彈預警雷達，以加強自己的防衛縱深，以鞏固黑海區域的戰略優勢。

雷達的首席設計師謝爾蓋．博耶夫(Sergei Boyev)解釋，原本俄國的預警雷達稱為第聶伯預警雷達(Dnepr)目前有4處，分別位在西伯利亞的伊爾庫斯克(Irkutsk)、哈薩克共和國的巴爾喀什(Balkhash)，北極圈內的莫曼斯克(Murmansk)和克里米亞半島的塞凡堡(Sevastopol)。但是在塞凡堡的雷達長期失修狀況不佳，因此俄羅斯決定改設新型的沃聶日飛彈預警雷達(Voronezh-SM)。

俄國的預警雷達多採用長波段，體積比美國的雷達要更為巨大。(圖/維基百科)

俄國的雷達名稱來自於河川名，第聶伯指的是俄國第4大河聶伯河，而沃羅涅日河則是頓河的支流。第聶伯雷達在20世紀50年代所開發，屬於高頻雷達系統，如今新式的沃聶日雷達也屬此類，但是精準度更進一步，俄國軍事專家稱沃聶日雷達搜尋目標的單位可以探知公尺以下，數公分大小的空中目標，因此它可以更準確地確定飛行物體的坐標和距離，並且及時繪製軌跡，判斷飛彈將要擊中的位置，這對於早期的飛彈預警系統至關重要。

據軍事專家所稱，沃羅涅日雷達夠在探知距離可達6,000公里，探知高度可達8000公里，而戰略地位重要的克里米亞將是沃羅涅日雷達最理想的地方。目前已有三具該型雷達正在運作，另外三具則正在測試。還有兩具正在建造，而克里米亞的雷達將在2018年前完成。

(中時電子報)