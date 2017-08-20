口蹄疫擬拔針 苗栗縣府籲飼養戶勿囤積疫苗
配合農委會口蹄疫拔針政策，苗栗縣境內7月起偶蹄類動物飼養戶須先向動物防疫所申請審核通過才能購買疫苗，避免積疫苗，若未來一年內未傳出口蹄疫疫情，將全面停打疫苗，幫助農民開拓國際市場。
國內口蹄疫疫情1997年爆發以來，養豬產業無法外銷國際市場，經過農委會防檢局多年努力，世界動物衛生組織今年5月21日在法國巴黎召開年會，通過認定台灣、澎湖、馬祖為不施打疫苗非疫區。
為達到不施打疫苗非疫區標準，苗栗縣政府動物保護防疫所配合農委會規畫，今年7月起規定縣內養豬、養牛以及養羊飼養戶，購買疫苗前須先向動物防疫所申請審核通過，避免有囤積疫苗情形。
苗栗縣動物保護防疫所長張俊義表示，縣內今年針對偶蹄動物進行例行性血清監測共48場次，口蹄疫苗注射率達100%，有4萬733頭豬隻及7737頭草食動物。
張俊義指出，未來一年若未傳出口蹄疫疫情，將全面停打疫苗，並與各鄉鎮市公所防疫人員協助畜牧場做好口蹄疫、豬瘟等重大動物傳染病防疫工作，落實農委會口蹄疫疫苗拔針政策，也幫助農民重新開拓國際市場。
(中時)
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