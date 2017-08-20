停戰協議近3年了 烏克蘭東部平民持續死亡
2013年底烏克蘭親歐派民眾不滿親俄派總統的政策，在2014年初透過示威暴動逼總統下台逃亡，改成立親歐派臨時政府，結果之後因為對國內說俄語的民眾不友善政策，給了俄國干涉的機會，克里米亞公投後多數民眾支持加入俄國，被俄國併入。烏克蘭東部兩州宣布獨立，烏克蘭臨時政府出兵干涉，但俄國暗助分離勢力，雖然2014年簽了停火協議，但仍持續有零星衝突，波及民眾。
俄羅斯衛星通訊社19日報導指出， 紅十字國際委員會在烏克蘭表示，自從在頓巴斯開始軍事行動以來，已有超過2700名平民死亡。
據聯合國最新資料顯示，衝突造成包括軍人、反抗軍和平民共1萬多人喪生，而在2017年上半年共有78位平民死亡，363位喪生。
(中時)
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