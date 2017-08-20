鄭秀文45歲慶生趴 年度計畫驚曝生娃機會降為零！

之前坦言轉念想生子的鄭秀文，今年生日竟宣告不會生寶寶，跟許志安的孵娃計畫無限延期。(取材自微博)

香港「電音天后」鄭秀文昨天45歲生日，今年她和歌迷會「三米飯糰」一起慶祝，粉絲相當有心，今在香港為她熱熱鬧鬧策畫了三場慶生趴，合計讓千名粉絲得以跟偶像說聲生日快樂，鄭秀文也在場上宣布了年度計畫，包含在各領域推出新作品等，但讓人意外地，這番宣言竟也讓眾人盼望的生娃大計直接泡湯。

鄭秀文跟老公許志安過去曾公開說過想當「頂客族」，然年初在宣傳新電影《合約男女》時，Sami卻鬆口臨更年期轉念，不但想生，還要生兩個，讓粉絲期待滿分，頻頻催生，然據《星島日報》報導，今天天后跟粉絲開心慶生，切蛋糕、唱生日歌還大玩遊戲，也跟粉絲分享了45歲年度新計畫，竟明言不包含生孩子。

鄭秀文在會場上感性表示已經好多年沒跟粉絲一起開生日趴，這次能相聚，讓她好生感激，謝謝粉絲對她的熱情不減，因此將生日願望分享給每一個歌迷，以表謝意，同時，Sami也報告了年度計畫，表示今年將拍新電影，也會推出新專輯，但明言不會開演唱會，而且不會生寶寶，等同宣告「做人計畫」無限延期，而她也在生日當天，在微博貼文，直呼「45歲了，終於」，而生活重心則是「學會做自己，成為自己」，新的一年，心思應該會放在工作上居多。

(中時電子報)