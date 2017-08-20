棄教職返鄉養雞 開店專賣土雞料理
西港青年林宗漢原本在台北文教機構擔任講師，收入穩定，但八八風災後家中養雞場遭受重創，一通電話，他毅然返鄉接下養雞事業，並利用自家的雞肉開發周邊產品，最近更在佳里區開設餐廳，專賣土雞料理，好朋友現在都戲稱他「雞董」。
父親從他出生時開始養雞，已經有38年時間，8年前的八八風災，整個養雞場全被淹沒，剛要交貨給盤商的3萬多隻黑羽土雞全滅頂，一年的心血全泡湯，損失數百萬，聽著電話裡母親徬徨無助的聲音，讓他決定放下在台北穩定的文教機構講師工作，回來故鄉。
有別於傳統的養雞行業，林宗漢覺得要發展產品加工，才能擺脫盤商收購的不確定性，3年前開始，先從小時候喝到大的自家雞精著手，也運用西港特產胡麻油，做出麻香雞即食包，還有醉雞腿、黑蒜頭雞湯等，雖然成本高，但「自己敢吃的東西，才能賣給消費者」，林宗漢說，產品都通過SGS檢測，而且合法經營的牧場是他最好的後盾，今年他更與友人合作開餐廳，在佳里街上賣土雞料理。
林宗漢說，店裡賣的土雞料理，一個人也能享用，他與友人設計5道鍋物、5道套餐，現點現做，食材就是自家出產的雞腿肉，高湯則用雞骨、蔬果熬製而成，強調的是新鮮、健康、原味，也讓在地鄉親用餐多個選擇。
(中時)
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