獨居男無棲身之處 慈善團體打造鐵皮屋讓他歡喜入厝
高市內門區51歲獨居机姓男子，長年患病又無正常工作，經濟陷入困境，所居住房子在美濃大地震及多次颱風侵襲下成為危屋，只好寄居親戚家，日前屋主收回親戚房子，机男無處可去，旗美行善義工隊募款13萬元為机男打造一間鐵皮屋，20日讓他歡喜入新厝。
机男未婚，年輕時曾在都市洗衣店工作，雖有賺錢但不懂得積蓄，後因身體狀況不佳，無法勝任工作，父母雙亡後就獨居在父母留下的老房舍，返鄉一段時間，因學歷低又罹患嚴重皮膚病，在工作機會不多的偏鄉，求職四處碰壁，經濟陷入困境。
机男原本居住的老房屋因年久失修，又遭逢美濃大地震及去年多次颱風侵襲下，牆壁及屋頂嚴重破損，有倒塌危險已無法再居住，隔壁遠親讓出空房間給他棲身，但屋主日前要求返還房屋，机男已無棲身之處，內門區公所社會課於是將机男個案轉介慈善團體協助。
旗美行善義工隊長呂正元獲悉後，到現場了解狀況，發現机男積欠健保費，沒錢看醫生，皮膚病越來越嚴重只能買藥膏塗抹治療，生活確實困苦，決定先幫他新建鐵屋，於是向各慈善單位募款建造鐵屋，日前已經完工，高雄愛心倉庫人員傍晚進駐家電、床、冰箱等家具，讓机男終於有安全棲身住所。
(中時)
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