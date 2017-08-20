大阪蛋黃區大樓 竟藏有養蜂場
印象中的養蜂場都該設立在農村鄉野中，不過就在日本大阪的精華區梅田就一座位於高樓之內的養蜂場，每天約有14萬隻蜜蜂進進出出，在大阪市區周遭為採蜜而忙。
該養蜂場位於Premium Marche OSAKA大樓12樓，是日本知名柴油引擎、發電機知名廠商YANMAR的員工餐廳。蜜蜂每天採蜜半徑約2-3公里，大概是淀川河岸、中之島公園、大阪城等地。根據該公司網站資料，這座養蜂場屬於YANMAR公司回饋社會的項目。是根據員工的建議從2011年開始進行至今。
因為蜜蜂屬於生態環境中重要的一環，可以幫助城市的樹木花草授粉，進而長出果實成為鳥類重要食物來源，促進大阪城市區域綠化與生態良性循環。YANMAR
還會邀請附近小學的學生提供環境教育，就近觀察蜜蜂生態。
至於養蜂場出產的蜂蜜則以「OSAKA HONEY」品牌出售，YANMAR的員工餐廳會在周六和周日對一般民眾開放，也有出售自家的蜂蜜系列產品。
(中時電子報)
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