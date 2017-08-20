暑假進入倒數計時 華山積木展人氣正夯
長達兩個月的暑假即將進入尾聲，最後十天有人振筆疾書趕寫暑假作業，也有小朋友收心準備開學。
由於今年八月酷熱難耐，導致民眾前往戶外景點的意願不高，反而是室內的靜態展覽受到推崇。六月開始於華山1914文創園區展出的「潮！積木 The Art of the Brick」特展，兼具童心與藝術元素，非常適合閤家觀展。
積木就像細胞，單獨一塊平凡無奇，但若透過匠心獨具的創意堆疊，即可展現多變世界。奈森薩瓦亞（Nathan Samaya）二度來台舉辦積木特展，此次帶來84件精湛的作品是上回的兩倍之多。
本次展覽包含3大特色主題，包含經典人像、世界名畫系列，以及藝術雕塑，每一件樂高作品都是奈森薩瓦亞對人性、社會型態的觀察表現，民眾可以細細品味背後充滿生活哲學的意境。
此波展覽展期只到9月10日，想近距離欣賞大師作品，不妨把握暑假最後一個週末，欣賞集現代藝術與視覺衝擊的積木創作。
(中時)
關鍵字：積木展、華山1914文創園區
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。