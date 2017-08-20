暑假進入倒數計時 華山積木展人氣正夯

中時
中國時報記者／
暑假進入倒數計時 華山積木展人氣正夯
玩心頗重的奈森也將自畫像用積木呈現。（林承彥 攝）
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名畫「吶喊」由平面跟立體構成，畫中的人物姿態也更為躍動。（林承彥 攝）
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作品「灰」鼓勵人們改變，忠於自我勇敢釋放。（林承彥 攝）
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「黃」可能是奈森最知名的作品，象徵對世界敞開心胸。（林承彥 攝）
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以同比例製作的娜芙蒂蒂，選用的積木色彩非常講究，還需要向樂高特別訂製。（林承彥 攝）
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奈森十分擅長用積木展現人體韻律，且幾乎都使用單色，以積木自然形成的深淺表現立體感。（林承彥 攝）
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暴龍化石是展場最大型的作品，共用了超過8萬塊的積木。（林承彥 攝）
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羅浮宮三寶藉由積木華麗重現。（林承彥 攝）
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復活島摩艾石像總重超過400公斤，若非親眼所見很難想像是由積木構成。（林承彥 攝）
暑假進入倒數計時 華山積木展人氣正夯
雨後的彩虹是奈森特別創作的，也只有在台灣展場能看到。（林承彥 攝）

長達兩個月的暑假即將進入尾聲，最後十天有人振筆疾書趕寫暑假作業，也有小朋友收心準備開學。

由於今年八月酷熱難耐，導致民眾前往戶外景點的意願不高，反而是室內的靜態展覽受到推崇。六月開始於華山1914文創園區展出的「潮！積木 The Art of the Brick」特展，兼具童心與藝術元素，非常適合閤家觀展。

積木就像細胞，單獨一塊平凡無奇，但若透過匠心獨具的創意堆疊，即可展現多變世界。奈森薩瓦亞（Nathan Samaya）二度來台舉辦積木特展，此次帶來84件精湛的作品是上回的兩倍之多。

本次展覽包含3大特色主題，包含經典人像、世界名畫系列，以及藝術雕塑，每一件樂高作品都是奈森薩瓦亞對人性、社會型態的觀察表現，民眾可以細細品味背後充滿生活哲學的意境。

此波展覽展期只到9月10日，想近距離欣賞大師作品，不妨把握暑假最後一個週末，欣賞集現代藝術與視覺衝擊的積木創作。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
關鍵字：積木展華山1914文創園區
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