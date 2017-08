暑假進入倒數計時 華山積木展人氣正夯

玩心頗重的奈森也將自畫像用積木呈現。(林承彥 攝)

名畫「吶喊」由平面跟立體構成,畫中的人物姿態也更為躍動。(林承彥 攝)

作品「灰」鼓勵人們改變,忠於自我勇敢釋放。(林承彥 攝)

「黃」可能是奈森最知名的作品,象徵對世界敞開心胸。(林承彥 攝)

以同比例製作的娜芙蒂蒂,選用的積木色彩非常講究,還需要向樂高特別訂製。(林承彥 攝)

奈森十分擅長用積木展現人體韻律,且幾乎都使用單色,以積木自然形成的深淺表現立體感。(林承彥 攝)

暴龍化石是展場最大型的作品,共用了超過8萬塊的積木。(林承彥 攝)

羅浮宮三寶藉由積木華麗重現。(林承彥 攝)

復活島摩艾石像總重超過400公斤,若非親眼所見很難想像是由積木構成。(林承彥 攝)

雨後的彩虹是奈森特別創作的,也只有在台灣展場能看到。(林承彥 攝)

長達兩個月的暑假即將進入尾聲,最後十天有人振筆疾書趕寫暑假作業,也有小朋友收心準備開學。

由於今年八月酷熱難耐,導致民眾前往戶外景點的意願不高,反而是室內的靜態展覽受到推崇。六月開始於華山1914文創園區展出的「潮!積木 The Art of the Brick」特展,兼具童心與藝術元素,非常適合閤家觀展。

積木就像細胞,單獨一塊平凡無奇,但若透過匠心獨具的創意堆疊,即可展現多變世界。奈森薩瓦亞(Nathan Samaya)二度來台舉辦積木特展,此次帶來84件精湛的作品是上回的兩倍之多。

本次展覽包含3大特色主題,包含經典人像、世界名畫系列,以及藝術雕塑,每一件樂高作品都是奈森薩瓦亞對人性、社會型態的觀察表現,民眾可以細細品味背後充滿生活哲學的意境。

此波展覽展期只到9月10日,想近距離欣賞大師作品,不妨把握暑假最後一個週末,欣賞集現代藝術與視覺衝擊的積木創作。

(中時)