世大運》兩次失誤送禮 女足1球負美
開賽不到50秒，後衛卓莉珊解圍球直接傳給對手，讓就讀於哈佛大學應用數學系的高材生茲拉提琪（Karly Zlatic）凌空抽射破門，下半場換門將朱芳儀直接傳球給美國隊前鋒拜絲登（Ann Baisden），中華女足兩次失誤送禮，愈踢愈急，李綉琴補時階段頭槌破門也無力回天，以1比2在臺北世大運吞下首敗。
由於同組南韓與阿根廷以2比2戰平，中華女足戰績1勝1負，在A組仍僅次於4分的南韓。如果22日能夠克韓，還是可以晉級8強。隊長余秀菁說：「今天的失敗我們銘記在心，下一場要贏回來！我們的目標是奪牌，一定要進8強。」
中華隊日籍教頭柳樂雅幸賽前擬定作戰計畫，認為美國一開賽就會積極拚搶，要球員先以長球調動，以免短傳被對方攔截發動快攻，隨後再踢出自己持球、短傳的節奏，未料開賽不到1分鐘就失誤丟球，比賽計畫全被打亂。
一開賽就失誤落後，讓中華隊踢得著急，原本該轉回傳控打法，以邊路推進尋求突破，卻急於大腳吊對方背後，讓人高馬大的美國隊正中下懷。相較之下，美國世大運代表隊雖然成軍倉促，球衣正面與球褲甚至還沒有背號，陣中卻不乏好手，除了茲拉提琪是哈佛高材生，拜絲登也在瑞典踢球，第54分鐘她接獲門將送禮，豪不客氣的射門破網，將比分改寫為2比0。
中華隊下半場終於能夠耐心傳控，但再次失球讓負擔加倍，加上美國門將席波（Hannah Seabert）也有來頭，是美國U23代表隊成員，全場演出10次撲救。中華隊直到補時階段，才靠壽星陳燕萍左路下底吊中，助攻李綉琴以魚躍頭槌打破鴨蛋。
「不到1分鐘失球，打亂了我們的比賽計畫，下半場想要打出我們的節奏，又被一個簡單的失誤給打亂了，最後一腳傳中求的品質細節也還做得不夠好。」柳樂說，雖然輸得可惜，但下役打敗南韓仍能晉8，「要把下一場當成最後一戰來踢！」
(中時電子報)
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