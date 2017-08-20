天鴿颱風形成，蘭嶼綠島旅客明天大撤退

天鴿颱風成形，綠島之星客輪今天下午載運蘭嶼遊客回台東。（莊哲權攝）

今年第13號颱風天鴿在今天下午2時形成，由距離台灣近，中央氣象局最快將在晚間發布海上颱風警報，而受到颱風影響，台東往返綠島、蘭嶼的船班22日全部取消，明天起開始疏運旅客。

受天鴿颱風影響，台東交通船業者公告：明天僅疏運旅客返台，22日台東往返綠島、蘭嶼船班全部取消，23日視狀況是否開航。

由於暑假近尾聲，今天在綠島還有近3000名遊客，由於決定停航的時間太倉促，不少民眾原計畫到4天3夜遊的行程，因為天鴿攪局，只好縮短行程，雖然很無奈，為了避免被「關島」，也只能配合撤離。

(中時)