林志玲秀裸背仙氣逼人 回眸甜笑美翻

林志玲近來忙於錄製真人秀《旅途的花樣》。（圖／中時資料照）

林志玲大秀裸背，仙氣爆表。（圖／翻攝自林志玲微博）

藝人林志玲近年把事業重心轉移至大陸，日前在真人秀《旅途的花樣》因來不及化妝，意外曝光剛睡醒的素顏，雖然臉色略顯憔悴，但精緻五官以及好膚質，仍被讚超美，完全看不出已年過40，今（20日）她再曬裸背美照，頓時讓網友全暴動。

照片中，林志玲身穿一襲米白色禮服，側身回眸對著鏡頭甜甜一笑，散發十足仙氣，尤其禮服的裸背剪裁，讓她秀出一大片光滑美背，優雅的氣質迷倒一大票粉絲。她還俏皮發文道「去花樣樂園嗎？」更是引來網友爭相報名，紛紛留言大讚女神美翻了！

(中時電子報)