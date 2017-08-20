小鎮那麼美 他用手機留下天光雲影

新竹縣關西鎮民羅際杰平常喜歡用手機記錄身邊美好的風景，20日舉辦分享會公開新竹秘境。(邱立雅攝)

新竹關西鎮民羅際杰平日喜歡到處趴趴走，蒐集家鄉各處秘境，並拍下美照，今(20)日下午3時在石店子老街舉辦「看見關西之美」分享會，公開他的私房景點。

羅際杰一年多前有感於家鄉的環境優美，四季變化迷人，希望更多人能發現關西之美。這些日常抬頭可見的景致，在羅際杰心中都是值得紀錄的一刻。

羅際杰平常喜歡上社群網站觀摩他人作品，找尋不同角度的美麗。使用手機拍照的他，認為只要角度抓得好、時機抓得穩，一樣能有不輸專業相機的美照。

分享會結束後，現場民眾看不過癮，要求羅際杰在社群平台多多分享美照，還有人打算現場直接走進照片美景中。

經營DT52複合式藝術空間負責人馮凌慧表示，在地素人藝術家的作品也很有意思，獨樂樂不如眾樂樂，這次邀請羅際杰來分享，希望透過他的眼睛，讓民眾欣賞在地的美景。

(中時)