世大運熱力開賽 新竹縣長送枝仔冰讓警透心涼

新竹縣長邱鏡淳到世大運場館慰問工作人員的辛勞。(新竹縣政府提供)

新竹縣長邱鏡淳今(20)日在警察局長溫枝發陪同下，前往巡視世大運新竹縣場區，替員警、工作人員及志工們送上仙草、運動飲料、麵包等補給品，還遞上「枝仔冰」、親舀綠豆湯，讓為世大運勞累的工作人員消消暑。

邱鏡淳巡視了體育館、第二運動場以及游泳館。因賽事正進行中，邱鏡淳轉往器材室、維安室、裁判休息室、志工室等地巡視，大讚工作人員用心維持秩序。

(中時)