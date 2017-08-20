美空軍於9月再發射X-37無人太空梭

X-37B的降落情況，它就是個迷你無人太空梭。(圖/NASA)

美國空軍的X-37B無人太空梭，可能將在9月重回太空，據稱這次將使用SpaceX公司的獵鷹9號火箭來運送。

太空網(Space.com)報導，雖然美國空軍不公布X-37B無人太空梭的發射時間，但是多數科技媒體以X-37B先前數次的任務時間表推估，發射的時間應該是在9月初進行。假如這個推測正確，那麼不久之後39A發射台就會開始進行發射準備作業，39A發射台是SpaceX公司向NASA承租的，該發射台曾參與登月計畫與太空梭任務，是體積最大的發射台。

眾所周知，美國空軍目前擁有兩架可重複使用的X-37B型無人太空梭，它是由波音公司建造。外表與航太總署過去的太空梭很相似，只是它改成雙垂尾，而且尺寸小了很多，X-37B全長8.8公尺，高度2.9米公尺，每片翼展接近4.6公尺，總重5噸，它在發射過程中，是被整流罩所包覆，以避免機體在發射過程中受損。

迄今為止，美國空軍曾進行4次X-37B任務。先前的發射工作都是由擎天神5型火箭(Atlas V)發射，這型火箭是美國發射聯盟（United Launch Alliance）建造，這是由洛克希德·馬丁公司和波音公司的合資企業。擎天神火箭家庭可追溯到1950年的美國第一代載人太空任務水星計畫，之後這一族系火箭持續研發，並且使用至今。

X-37B是安裝在火箭的頂端，由整流罩包覆後發射，以往使用擎天神5神火箭，據說下回會改用獵鷹9型火箭。(圖/聯合發射聯盟)

將要合上整流罩，準備發射的X-37B。(圖/波音公司)

X-37B是美國空軍最保密的航空載具，並不清楚它的工作任務是什麼，美國空軍僅透露它參與材料與通訊技術的相關實驗。唯一確定的是，X-37B每一次任務的滯留太空時間都在刷新前一次的紀錄，它的第1回任務 OTV-1於2010年4月22日起飛，於2010年12月3日結束，在軌道上停留224天。OTV-2任務於2011年3月5日開始，於2012年6月16日結束，在軌道上停留468天。

OTV-3任務在軌道上長達近675天，最終於2014年10月17日返回，而最近的OTV-4任務期間達到718天，總計X-37B在太空的總天數為2,085天。

要是OTV-5任務在9月初啟動，那麼下一回它回到地球應該是近3年以後的事了。

(中時電子報)