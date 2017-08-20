高中必讀古文 教育部：網友票選的10篇未必入列
12年國教課綱普通高中小組最近在網路票選10篇高中生必讀的文言文，許多文章爭議性大，引發軒然大波。教育部今天召開課程審議會，但未討論的文言文比例調整問題，國教署長邱乾國說，那10篇網友選出來的文言文，未必會成為高中生必讀古文。
12年國教課綱普通高中小組昨天在課審大會中提出，高中國文科文言文比例由原先的45％至55％降到30％、必讀古文由20篇降為10或15篇。此外，普通高中小組8月4日至14日在網路上發起票選，選出10篇高中生必讀文言文，引發爭議。
網友選出的10篇文章，其中6篇是新增、與台灣相關的文言文，包括清代文人阮蔡文的〈大甲婦〉，描寫台灣平埔族的家庭勞務狀況，但卻有「土番蠹爾本無知」，被質疑是歧視原住民；另外像台灣日治時期文人蔣渭水的〈送王君入監獄序〉，文中諷刺「俗夫」為巴結權貴「嫖來又嫖去，肉林而酒池」，被認為不適合成為高中生教材。
教育部課審會今天開了一整天，不過只討論到國文課程的基本理念及目標，未觸及國文科文言文比例調整的問題，將在27日繼續開會討論。
邱乾國說，國家教育研究院國文領綱研修小組當初提出的高中國文科文言文比例是45％至55％，如果之後的課審會決定維持，那普通高中小組提出的降低文言文比例及高中必讀文言文篇數的提案，就沒有繼續討論的必要。
「一旦課審大會決定降低文言文比例，那10篇網友票選出來的文言文也未必成為高中生必讀。」邱乾國說，那10篇文言文，在普通高中小組內都未形成共識，加上還有課審大會在把關，因此說那些文章將列為未來高中生必讀，還太早。
(中時)
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