「爸爸來救我！」沒哏被識破 詐騙集團吃鱉
「爸爸來救我！」詐騙集團看準天下父母心，用小孩簽本票被抓的老哏四處詐騙，還用哭聲讓家長亂了方寸，再詐騙金錢得手。日前新竹縣有民眾差點上當，幸虧警方勸說成功，讓詐騙集團踢到鐵板。
16日有民眾報案稱有詐騙集團要騙取家人的金錢，警方抵達現場後發現一位焦急的父親，手中正拿著電話準備聽從指示付款，並堅信電話那一頭是孩子的聲音，經警方及其他家人、民眾的強力勸說下，他才放下一顆心。
經警方調查，原來該名父親已提領出7萬元，準備依詐騙集團指示前往交付，還好家人反映的快將錢搶下來，並立即報警。被害人表示，詐騙集團原本打算要他支付7萬元後，再加碼70萬元贖回孩子，還好家人及警方的攔阻，不然真的血汗錢都不見了。
無獨有偶，當天下午，詐騙集團又再度以相同手法想要騙取金錢，獅子大開口要價120萬，還好另一被害人因為緊張，掛斷電話後立即報警，經警方解釋勸阻後，才保住金錢。
(中時)
關鍵字：詐騙集團
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