大叔當道！陳昇搔弄麥克風架當鋼管
自2015年擔任Legacy台中開幕場節目後，近三年沒在台中舉辦專場的陳昇，日前帶著最新專輯《歸鄉》重返舊地開唱。陳昇一身白色襯衫的清新裝扮開場，和台上樂手們以不插電形式帶來〈歸鄉〉等多首新歌，他開玩笑說：「已經好久沒有新的戀情了，只能擠出久遠的往日情來用力壓出搥心肝的感覺寫歌。」
下半場他換上白T、休閒帽及一雙清涼夾腳拖，開啟他獨有的幽默逗趣模式，帶來多首膾炙人口經典歌曲，包括〈六月〉、〈恨情歌〉等，唱到〈紅色氣球〉時，拉丁曲風的前奏一下，他立刻搔首弄姿性感熱舞，把麥克風架當成鋼管跳起鋼管舞，引起全場騷動。
(中時)
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