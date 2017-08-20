台中之光！陳建銓世大運跆拳道奪銅，林佳龍臉書祝賀

台中市長林佳龍在臉書祝賀世大運台中選手陳建銓跆拳道奪銅。（圖／翻攝臉書）

賀！來自台中市豐原區的跆拳道好手陳建銓，在台北世界大學運動會跆拳道品勢競賽男子單人項目中勇奪銅牌，是台中市選手第一面、也是我國第二面獎牌。市長林佳龍獲悉捷報，立即在臉書表達祝賀，稱讚陳建銓是「台中之光！」台中引以為榮。

國立台灣師範大學跆拳道隊選手陳建銓，在跆拳道品勢競賽男單項目準決賽中獲得79.4分，以第三名佳績闖進決賽。

最後在決賽中，以總分72.4分摘下銅牌，這是台中選手的第一面獎牌，也是台灣在本屆賽事中第二面獎牌。

台中子弟陳建銓這一面銅牌進帳後，台灣在總獎牌排名暫列各參賽國家第10名。

(中時)