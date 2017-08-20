公有停車場疑遭占用，中市府將設收費柵欄防不法

台中市柳川西路二段上的平和公有停車場疑遭占用，市府交通局、警察局等單位今天晚間前往稽查。（盧金足翻攝）

台中市柳川西路二段上的平和公有停車場疑遭酒店業者占用，因涉違法占用公有地，台中市政府交通局報警處理，警方將涉案人移送台中地檢署偵辦。交通局表示，市府並未將停車場委託給酒店管理，近期將會裝設收費柵欄，今天（20日）起將每日派員站崗稽查，確保不會有占用情形。

交通局長王義川表示，西區平和停車場為公有停車場，只要停車場內仍有空位，所有市民均有停車的權利；他強調，市府並未將停車場委託給酒店管理，該停車場近期將會裝設柵欄等停管設備，變成自助式收費停車場。

市府交通局、警察局等單位今天晚間前往平和公有停車場聯合稽查，現場未再發現違法占用不讓民眾停車情形，不過，為避免類似事情再發生，市府決定自今日起每日派員稽查站崗，直到業者確實不再有違規行為。

警察局表示，涉違法占用公有地的涉案人是附近商業辦公大樓管理委員會聘雇的晚班管理員，為賺取商辦酒店客人泊車小費，涉嫌將西區平和停車場占為己有，假借管理之名阻擾民眾停車。

第一分局獲報後，立即調查偵辦，全案並依法移送台中地檢署偵辦。

(中時)