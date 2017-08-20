想嚐馬殺雞母女丼？美母女檔才出師就被逮

安妮(左)和珍妮佛母女搭檔提供色情馬殺雞服務，吹噓自己貌美技術優，可讓客人欲仙欲死。(摘自安妮的臉書網頁)

美國佛羅里達州一對母女組成色情馬殺雞二人組，在網路登廣告號稱自己貌美技術佳，提供全套按摩，保證讓來品嘗母女丼的客人欲仙欲死。不過才營業2個月，這對相貌平平的母女檔就遇上假扮豬哥消費者的臥底警察，母女倆最後因無執照按摩與賣淫被移送法辦。

55歲的安妮和30歲的珍妮佛沒有按摩執照，但她們在網站刊廣告，提供馬殺雞和性服務。安妮在廣告中吹噓「我是個美艷，有才華且領有證照的按摩治療師，上帝透過我，為祂傳送療癒能量給你，領你通往前所未見的極樂境界。」

廣告寫得活靈活現，當然引起警方注意。警方發現，每天都有大量汽車進出母女的住家，顯然生意搶搶滾，因此決定臥底扮成客人，親身上門「調查」。

安妮先為一位警官馬殺雞，珍妮佛則提供另一位警官收費的「殺必死」。警方「蒐證」齊全後收網，直搗母女的香閨，安妮面臨無照執業等罪名；曾有3次賣淫前科的女兒，則再度被依賣淫罪名送辦。

(中時)