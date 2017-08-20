想嚐馬殺雞母女丼？美母女檔才出師就被逮
美國佛羅里達州一對母女組成色情馬殺雞二人組，在網路登廣告號稱自己貌美技術佳，提供全套按摩，保證讓來品嘗母女丼的客人欲仙欲死。不過才營業2個月，這對相貌平平的母女檔就遇上假扮豬哥消費者的臥底警察，母女倆最後因無執照按摩與賣淫被移送法辦。
55歲的安妮和30歲的珍妮佛沒有按摩執照，但她們在網站刊廣告，提供馬殺雞和性服務。安妮在廣告中吹噓「我是個美艷，有才華且領有證照的按摩治療師，上帝透過我，為祂傳送療癒能量給你，領你通往前所未見的極樂境界。」
廣告寫得活靈活現，當然引起警方注意。警方發現，每天都有大量汽車進出母女的住家，顯然生意搶搶滾，因此決定臥底扮成客人，親身上門「調查」。
安妮先為一位警官馬殺雞，珍妮佛則提供另一位警官收費的「殺必死」。警方「蒐證」齊全後收網，直搗母女的香閨，安妮面臨無照執業等罪名；曾有3次賣淫前科的女兒，則再度被依賣淫罪名送辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。