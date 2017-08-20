日本執政黨14議員 反對加拿大省分設「南京大屠殺紀念日」

1937年日本發動侵略戰爭，全面侵略中國，12月攻占南京後，燒殺搶掠，約有30萬平民罹難，史稱「南京大屠殺」。如今日本左派對這段歷史多半予以承認並認錯，但右派不少主張人數沒那麼多，甚至有主張並沒有大屠殺者。

20日日本共同社報導指出，日本自民黨前眾院副議長衛藤征士郎等14名國會議員認為加拿大安大略省有設立「南京大屠殺紀念日」的意向，向省議會寄送了意見書，表達了「有可能在相關國家間引起不愉快爭論」的擔憂。該黨相關人士20日透露此消息。

日本共同社指出，據外交消息人士稱，9月開始的省議會有可能審議該法案。上述日方議員認為「若置之不理，將成為有關歷史問題的新的導火線」（該黨議員語），要求日本外務省應對。

上述議員中除衛藤征士郎外，還有首相助理衛藤晟一、黨外交小組組長阿達雅志等聯名。日本外務省對於向省議會做工作態度謹慎，決定由議員方面嘗試勸說。外務省也有意見擔憂「若日本政府出面，中國也可能與此對抗，向省議會積極疏通」。

(中時)