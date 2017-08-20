許基宏、詹子賢開轟 中信4比1勝富邦
中信兄弟今(20日)對富邦悍將再靠長程炮取勝！睽違4個月重返1軍的許基宏與詹子賢，此役轟出兩發全壘打，2人包辦球隊此役4分打點，終場以4比1贏得對戰2連勝。完投9局失1分奪勝投的先發洋投伍鐸，獲選單場MVP。
許基宏因林智勝受傷，今被美籍教頭史耐德升上1軍，並排入先發打7棒，3上首打席就敲出陽春炮，4上滿壘情況下，再轟出只差2步就是滿貫炮的深遠左外野高飛犧牲，中信兄弟第3、4局攻下的2分打點都由他包辦。
許基宏此役不僅安打3支2、敲1轟，而且沒被三振，終於中斷跨季連20場有三振紀錄。
昨10上轟出致勝2分全壘打的詹子賢，今再度開轟，6上對銳爾登敲出2分全壘打，為球隊追加2分保險分，個人連續2場擊出全壘打，本季全壘打達到2位數的10轟。
中信兄弟此役靠許基宏與詹子賢發揮長程炮威力奪勝，也靠先發洋投伍鐸封鎖富邦悍將攻勢，此役1人獨撐9局僅被擊出6支，前8局投出無失分，可惜9下被擊出2支安打與1次保送失1分，錯失拿下3年中職生涯首場「完封」勝，不過仍以優質表現贏得本季第11勝。
(中時電子報)
關鍵字：富邦
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