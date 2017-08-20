TRML數學競賽 高師大附中林庭風拿下金牌
今年TRML高中數學競賽，共有共244隊、4100人參加，今天個人組最後PK賽，北中南透過電腦視訊同步競賽，最後高師大附中數理班學生林庭風，正當其他的選手還在埋頭苦幹時，已經算出正確答案，拿下全國唯一的個人金牌。
今年的TRML高中數學競賽，19、20日兩天在台北、台中及高雄三地同步登場。台北區今年有2100名選手參賽，國立台北商業大學學生活動中心擠得水洩不通，最後個人賽的滿分競試者共有13人，只有新北市立板橋高中數理資優班陳彥守一人在3分鐘的時間算出正確答案。
陳彥守說，當下只有他一人算出正確答案的時候，自己也很意外，而且在台上面對台下烏鴉鴉兩千多人盯著看，心情雖然很緊張，但是他會不斷提醒自己只能專心解題。
陳彥守是國中教育會考第一屆的考生，就近入學選擇板橋高中，他認為學校給他很自由的發揮空間，他認為數學好，不只可以運用在生活上，學物理、資訊也都用的到，今年已經透過個人申請入學，錄取了成功大學機械系。
團體賽部分，分由台南一中學生組成的凌雲隊、高雄中學學生組成的烏拉三隊、烏拉二隊，還有台中私立明道中學的明道A隊，共四隊拿下了金牌肯定。
(中時)
關鍵字：TRML高中數學競賽、林庭風、高師大附中
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