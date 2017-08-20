涉嫌世大運襲警 顏才仁：會向檢察官說明

「南台灣抗暴聯盟」發言人顏才仁(中)涉嫌出手攻擊員警，今遭拘提移送台北地檢署。(蕭博文攝)

台北世大運開幕，卻有反年改抗議團體鬧場、推擠，「南台灣抗暴聯盟」發言人顏才仁更涉嫌出手攻擊員警，一度遭警方管束後令其離開。台北地檢署昨日深夜緊急簽發拘票，今由員警南下高雄將顏拘提到案，全案依妨害公務罪嫌偵辦。

顏才仁晚間被警方移送北檢複訊，面對媒體詢問為何打人？顏僅表示，「會向檢察官說明！」

(中時)