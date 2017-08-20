世大運射箭資格賽 中華隊混雙抱回佳績

中華隊射箭比賽反曲弓女團成員雷千瑩（左）、譚雅婷（中）和彭家楙（右）創下佳績。（2017台北世大運組委會提供）

台北世大運射箭賽程今天上午在國立體大率先舉行，賽事採世界射箭總會規章，分上、下午進行複合弓、反曲弓資格賽，上午的複合弓賽事韓國隊來勢洶洶，拿下男、女子個人、團體賽4項第1，混雙部分以1387分獲得第1種子排序，中華隊混雙部分，則由陳享宣和陳怡瑄以1373分成績獲得第4種子。

男子複合弓團體排名賽上，中華隊以2061的總分排名第6，陳享宣以總分695分，在個人複合弓中排名第5，林哲瑋以總分687分排名15，林鑫民則以679分排名30。

女子複合弓團體排名賽上，中華隊由陳怡瑄、吳亭廷和李葶瑄出賽，最後以2012的總分排名第7，輸給排名第1的南韓36分，其中陳怡瑄射出678分，獲得女子個人復合弓排名第14，吳亭廷以總分677緊追在後排名15，李葶瑄則以總分657排名39。

下午反曲弓賽事混雙部分由彭家楙、魏均衍在男、女子團體資格賽中，以射出的1331總分獲得第2種子排序，男團魏均珩以665分獲得個人排名第5，鄧宇成以662分排名8，彭士誠則以655分排名18，反曲弓女團成員彭家楙則以總分666獲得個人排名第4，譚雅婷則緊追在後，以總分659在個人賽中排名第5，雷千瑩則以648分排名第8。

(中時)