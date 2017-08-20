江宏傑世大運帥傳聖火 福原愛挺孕肚探班

江宏傑和福原愛將升格當爸媽。（圖／中時資料照）

福原愛挺孕肚探班，低調為江宏傑應援。（圖／翻攝自戴資穎臉書）

台灣桌球王子江宏傑和日本桌球好手福原愛去年甜蜜完婚，6月證實懷孕喜訊，近日江宏傑因要出賽世大運入住選手村，讓愛妻獨守空閨，而世大運昨（19日）登場，福原愛特地探班老公，也讓孕肚首次曝光。

台北世大運昨開幕，雖一度受到抗議團體鬧場而延誤儀式，但所幸仍順利完成開幕表演，而桌球好手江宏傑除了代表台灣出賽，還擔任傳遞聖火的第一棒火炬手，老婆福原愛也到場為他應援。

同樣擔任火炬手的羽球國手戴資穎，就在臉書分享和夫妻倆的合照，只見小愛穿著寬鬆長版T，肚子已明顯凸起，三人一同比出YA手勢合影，立刻掀起網友討論，大呼小倆口黏TT好幸福。

(中時電子報)