世大運》落淚後才知奪銅 陳健詮：心情如洗三溫暖

世大運跆拳道品勢男子個人銅牌陳健銓。(林宋以情攝)

世大運跆拳道品勢銅牌陳健銓(右)。(林宋以情攝)

才剛踏入採訪區就哽咽，世大運跆拳道品勢好手陳健詮，20日男子個人品勢決賽，訪問時原本以為無緣頒獎台，但後來才得知第4名將並列銅牌，坦言心情猶如雲霄飛車般。

「原本以為沒希望了，後來上去隊友才跟我說，銅牌還有機會。」替我國收下銅牌的陳健詮這時才露出微笑，「心情真的有如洗三溫暖。」

陳健詮20日品勢決賽，公認品勢拿下7.96分，自由品勢6.60分，總平均7.42分，下場才剛踏入採訪區就自責紅了眼框，「看到女單奪牌，就覺得自己也該為台灣拿下獎牌。但就是因為壓力過大，有點失常。」

台北世大運跆拳道品勢男子個人銅牌陳健詮，原先一度以為無緣頒獎台落下男兒淚。(林宋以情攝)

打自小學4年級就練跆拳道，今年自台師大畢業的陳健詮，為了練拳從手到腳受過三次嚴重傷勢，左手長骨刺、右小腿腓骨骨折，3月又右膝內側副韌帶撕裂傷，選上世大運國手他自己都意外。

本屆世大運品勢決賽新增自由品勢，5項必要中包括空翻、踢腳，為此中華隊還特地向《翻滾吧！阿信》中華世大運體操隊總教練林育信請益，自2月起每天早上到體操館報到，練基本動作。

「720度踢擊我直到這個月才練起來，先前赴南韓移訓，南韓教練還曾1對1教我一小時。」回憶練習點滴，陳健詮歷歷在目，不過這面獎牌也為他帶來鼓舞，「這次大賽也是一次經驗，告訴自己以後不要太早下定論，未來我會更努力。」

(中時電子報)

世大運跆拳道品勢銅牌陳健詮、女子個人銀牌林侃諭(右)。(林宋以情攝)