氣炸！搭機坐到被尿過座位 英航空姐還叫他清

英國商人威爾金森7月底從倫敦希斯羅機場搭乘英國航空公司班機前往南非探視父母，發現機艙座位有被尿溼的痕跡，遂向空姐投訴，空姐竟拿濕紙巾給他，叫他自已清理。

當時威爾金森買了1242英鎊（約4.8萬台幣）經濟艙來回機票。他上機後，發現座位溼溼的，請空姐來看，她也認為是尿漬，結果她去廁所拿溼紙巾，要他自己處理。最後他只能在座位放上塑膠袋和毛毯隔離。

威爾金森在推特吐苦水後，英航願意賠償他5000 Avios飛行里程，然後又加碼賠償至435英鎊(4350港元)折價券或下次往開普敦時免費升等。但他希望得到正式道歉。

(中時)