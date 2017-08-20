金門民眾駕車掉落斗門溪 四腳朝天幸運獲救

黃姓民眾駕車經過斗門溪，整輛車竟四腳朝天掉落溪中。（民眾提供）

斗門溪一帶都是高粱田，農友拉管抽水灌溉。（民眾提供）

警、消據報趕到現場救援，黃姓駕駛幸運獲救。（民眾提供）

金門黃姓民眾今（20）日下午開車經過斗門溪，疑因閃避對向來車，整輛車竟四腳朝天掉落溪中，所幸目前正是枯水期，才在金沙消防隊馳援後脫險，虛驚一場而已。

今天下午13時50分時許，黃姓民眾獨自駕車經過斗門溪，疑似因為閃避車輛，不慎翻車掉入溪中，且有繼續下沉的跡象，情況十分危急。

金沙消防隊據報出動大批人、車趕至，費了好一番工夫，才在14時05分動用破壞器材，將他從副駕駛座拖出來。

援救人員發現因目前正值枯水期，加上斗門溪一帶都是高粱田，兩旁都有抽水機抽水灌溉，水位因此下降，且車內還有約20公分高的空間可以呼吸，否則後果不堪設想。

在地方上也是名人的黃某獲救後，身體狀況並無大礙，親友都替他慶幸不已。

(中時)