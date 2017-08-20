爆破火焚意外重提 Selina遭韓網友狠批「忘恩負義」
2010年Selina接演大陸電視劇《我與春天有個約會》，在上海拍攝爆破戲時發生意外，當時護住她的男主角俞灝明背部、四肢等三度灼傷，她則包含臉部在內全身54%嚴重燒傷，嚴重影響兩人演藝事業，近來他與人氣紅星趙麗穎合作新戲引發關注，有南韓媒體因此提起過去的火焚事件，沒想到Selina卻無端被網友批評指責。
俞灝明當年因演出陸版《流星花園》端木磊一角大開知名度，卻在前途一片明朗之際發生爆破火焚意外，導致他事業停擺長達兩年，熬過低潮期，終於在今年跟趙麗穎合作《你和我的傾城時光》，粉絲紛紛盼望俞灝明能藉此重返當年榮景，而韓媒《issuenote》也因此注意到俞灝明，報導了7年前的意外，但卻說Selina至今都沒對這個最該感謝的人說聲謝謝，還指她的經紀公司將爆破當時、男方保護她的片段全數刪除，韓知名八卦媒體D社也在臉書轉貼了這則新聞，還下註解「雖然當時用全身救了那女星…」，引發誤會。
眾多韓網友看了報導後，紛紛表示俞灝明是偉大的英雄人物，而痛批Selina是「忘恩負義的人」，留言中有不少辱罵字眼，有台灣網友看不下去，用韓文幫忙澄清，事實上事發後任爸跟她的前夫阿中，都曾在節目上公開感謝俞灝明，還批露他將擔架先讓Selina一事，俞灝明也在受訪時說過爆炸當時力道很大，他們兩人被彈飛，他對於「英雄救美」一事沒什麼記憶，覺得媒體美化了他的行為，但事發後傷痕累累的兩人，私下還保持聯絡並互相給彼此加油打氣，完全不是報導裡說的「忘恩負義」這麼回事。
(中時電子報)
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