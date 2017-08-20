服儀解禁仍被懲處 教育部承諾設申訴平台
20多位高中生今天到教育部前陳情指出，服裝儀容雖然已經解禁，但有些學校仍以各種方式處罰學生，他們要求教育部出來管。教育部國教署長邱乾國承諾，將設學生事務輔導團，讓學校更清楚教育部規定，也會設置申訴管道和處理平台，不再讓學生因為服儀問題被懲處。
服儀自由學生陣線總召、東華大學學生蕭竹均，今天下午帶了20多個高中升到教育部前陳情，他表示，去年5月20日教育部修改學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項，規定學校不得因服儀不合格而處罰，但1年多以來，許多學校非但沒有遵循此原則，反而用盡各種方法維持原本學校自訂的規範和懲罰。
蕭竹均舉例，台中二中與高雄中雄現在的校規仍規定進出校門穿著整齊制服，完全無視教育部所發布的原則中有「學生可選擇合宜混和穿著學校校服」；私校部分，能仁高商、治平高中、華岡藝校等學校，除了服裝規定並未按照教育部的原則外，連髮禁都還存在。
邱乾國現身接受學生陳情，他承諾，近日將行文學校，要求檢視校規是否有違反教育部的原則，教育部也將成立學生事務輔導團巡迴各學校，讓學校明確的瞭解教育部的規定。
邱乾國表示，將設置申訴管道和處理平台，並定期舉辦「署長與青年有約」活動，直接和學生對話，作為後續政策制訂和執行、督導的參考。
(中時)
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