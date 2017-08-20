天后傻眼！玖壹壹踩場阿妹演唱會竟送這個
張惠妹（阿妹）「烏托邦2.0」高雄場20日邀「玖壹壹」助陣，除了與阿妹尬歌飆唱〈打鐵〉，玖壹壹還送上寫有「妹威顯赫」字樣的大型匾額，阿妹傻眼驚問：「我從來沒有收過這種禮物，請問這個要掛在那裡？」玖壹壹搞笑建議掛家門口或床頭櫃上，隨後4人抱著匾額在台上大合照，笑翻滿場1萬1000名觀眾。
雙方昨首度合作，健志坦言在後台已被現場氣氛震撼到，3人猛起雞皮疙瘩：「比我們自己在巨蛋表演還緊張，因為聽說妹姊的粉絲都超嗨的。」阿妹聽聞指著台下粉絲笑說：「瘋子啊！一群，但我的粉絲有點跟你們的不一樣，我的男生比較多，你們應該女生比較多。」健志解釋玖壹壹的男粉絲其實也很多：「但都是一些中年阿伯。」
台中發跡的玖壹壹人氣爆夯，阿妹去年5月曾透過影片、對嘴他們的歌〈妳不愛我〉，向玖壹壹喊話：「有感受到我的愛嗎？」表達欣賞之意，當時不少歌迷起鬨合作，卻一直沒下文，昨同台唱跳，除了一解粉絲心願，春風也感動直呼「此生無憾」！
(中時)
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