敘利亞博覽會場地遭炮擊 6死4傷

敘利亞首都大馬士革國際博覽會場地20日下午遭到炮擊，至少造成6人死亡。幸好攻擊發生當時，並非人群聚集的高峰時刻。

敘利亞當地電台報導，大馬士革國際博覽會每天開展時間為下午5點至晚間11點，炮擊發生並無太多人群聚集，不過也造成至少6人死亡、4人受傷。

大馬士革國際博覽會於17日開幕，這是敘利亞時隔6年再次舉辦該博覽會，今年為第59屆。本屆博覽會是在大馬士革南部的展覽中心舉辦，展區面積約7萬平方公尺，設有49個不同規模的展館或展位。

大馬士革國際博覽會創辦於1954年，每年舉辦一次。上屆博覽會於2011年7月舉辦，此後因敘利亞國內局勢惡化，暫停舉辦。

(中時)