世大運》母校代表美國 台校友團號召支持
台北世大運棒球項目，美國隊是由愛荷華大學棒球隊所組成，今首戰與墨西哥交手，愛荷華大學台灣校友團也特別裝扮並設計加油看板，親自買票來到天母棒球場為母校加油打氣。
愛荷華大學在台灣有許多知名校友，包含著名詩人，余光中、鄭愁予，作家白先勇，雲門舞集創辦人林懷民，前內政部部長李鴻源等人，據校友團指出，在台灣就有一千多位校友。
校友團表示，這次收到學校通知，得知學校棒球隊將來台參加世大運，所以校友團特別號召校友從北中南各地來到台北，近30人設計加油看板，計畫美國隊出賽場場到場，為母校加油。
(中時電子報)
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