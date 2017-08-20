史上第二高！連槓20期 美威力球頭彩衝上近200億

美國威力彩彩券再度槓龜，預期23日開獎的頭彩彩金可望累計至6.5億美元，將近台幣200億。(摘自威力彩官網)

從6月10日後連槓20期的美國「威力球」(Powerball) 彩券，周六晚上開獎再度槓龜，5.35億美元頭彩沒人領走，重新燃起老美花2美金就能發大財的野望，下周三（23日）開獎的頭彩獎金，可望上看6.5億美元（約新台幣198.3億元），寫上史上第二高紀錄！

威力球彩券在全美44州、華府以及境外的波多黎各和美屬維京群島發售，中獎機率約25分之1，最小獎可得彩金4美元。5.35億美元頭彩獎金名列威力球發行25年來第五高，史上最高額威力球頭彩，是2016年1月13日開出的15.9億美元（當時約新台幣535億元），由加州、佛羅里達和田納西等三注均分。

依照統計，中威力球頭彩的機率約為2億9200萬分之1，比被雷打中還難，可預期在周三開獎前一刻，各地彩券行都將湧現搶購人潮。

(中時)