罷免黃國昌連署書 21日送選委會

圖為日前北北基安定聯盟在瑞芳擺攤發起罷免黃國昌行動。（王揚傑翻攝）

北北基安定力量聯盟發起罷免時代力量立委黃國昌第二階段連署時間21日到期，安定力量將在21日將3萬份連署書至新北市選委會，並推動第三階段罷免投票。

安定力量指出，從發起黃國昌罷免至今已經蒐集10多萬份的個人資料，這些人都是有意罷免黃國昌的選民，未來將發起1人帶1人去投票，結合各個和黃國昌立場相反的團體一起參與，盼引起民眾的重視。

據新修正的《公職人員選舉罷免法》規定，罷免分三階段，第一階段是取得原選區選舉人數1％連署；目前則是進入第二階段，必須在60天內取得原選區10％選舉人連署；第三階段就是真正的罷免投票，當贊成票達選區4分之1選舉人數，以新北第12選區來看，約6萬2800票左右，就能通過罷免案。

(中時)