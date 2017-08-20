南市鹽埕圖書館 星空書海伴夢鄉
抓住暑假尾巴，鹽埕圖書館今年首度舉辦「夜宿圖書館」，引起家長熱烈詢問，限額12組親子，一開放報名即秒殺。因應夜晚與科普主題，館方打造銀河系外太空場景，夜間就寢前，故事志工負責說故事陪伴小朋友進入夢鄉。
2天1夜的活動，小朋友挑戰腦力激盪闖關、與父母共享寢前故事時光，也體驗一日小小館員，滿足探索圖書館的好奇心，更讓親子於假期的尾聲留下的美好回憶。
活動也以破冰相見歡拉開序幕，接著進行分組闖關遊戲，關卡包含「天才小釣手」、「科普小行家」與「酷酷變裝秀」等有趣的活動，小朋友在闖關的過程中，不僅獲得了科普知識，同時也學習到團隊合作的重要性。到了就寢時間，由故事志工說寢前故事陪伴小朋友進入夢鄉。
隔天的小小館員活動，小朋友體驗在流通櫃檯為民眾借還書、圖書上架與整架，並且也學習如何操作自助借書機，大家都覺得實用又有趣。活動結束時，小朋友意猶未盡，紛紛表示「夜宿圖書館感覺很棒、很新奇，家長也推崇活動很有意義，能引發小朋友閱讀的興趣，也了解圖書館的功能。
鹽埕圖書館表示，希望藉由夜宿結合閱讀，帶給孩童不一樣的閱讀感受，讓閱讀自然而然地融入日常生活中，除了夜宿圖書館，鹽埕圖書館還有舉辦多項閱讀推廣活動，包含「微光講堂」、「科學實驗王」、「鹽埕印象系列活動」、「老大人畫畫學堂」等。
(中時)
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