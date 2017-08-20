世大運》 我游泳4百接力破全國 無緣決賽有遺憾

中華四少「泳」破全國。(2017臺北世大運組委會提供)

2017台北世大運游泳20日國立體育大學登場，我國由林建良、安廷耀、黃硯歆、王郁濂組成4x100公尺自由式男子接力隊，以3分20秒84改寫自己5月全大運寫下的全國紀錄，可惜仍無緣決賽

台北世大運游泳首日上午吸引約2800觀眾購票進場，中華隊4x100公尺自由式男子接力隊林建良、安廷耀、黃硯歆、王郁濂，以3分20秒84刷新全國紀錄，改寫自己5月全大運的3分21秒18成績。

世大運游泳男子100公尺仰式預賽，中華臺北王郁濂。(2017臺北世大運組委會提供)

黃硯歆透露，賽前設定在預賽前八名，距離目標仍有「半秒的遺憾」，扛下開路先鋒重任的林建良說，「我們四人的成績都差不多，是我這第一個出來的，沒表現好。」

「其實我們距離決賽就差一點點，每個人只要再快半秒、衝進3分20秒內，是有機會為國爭光。」安廷耀賽後面露失望，他說，母親特地從高雄北上來看他比賽，「媽媽平常有空就會跟著我跑，很謝謝她來加油，也希望親友團有機會可以來看我們。」

教練李澄峰對於「回家比賽」也很有感觸，「主場觀眾來加油，在每種運動都是非常好的現象。國內比賽都是互相競爭，而游泳關注度又不高，如今有這麼多朋友來，真的很開心。」

(中時電子報)